Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Бердыев подпишет новый контракт с «Ростовом»

    Источник, близкий к бывшему главному тренеру «Ростова» Курбану Бердыеву, сообщил, что специалист подпишет новый контракт с клубом и будет работать в статусе консультанта команды. Несмотря на это, именно он фактически будет руководить южанами.

    «Бердыев остается в «Ростове» и, вероятнее всего, сотрудничество с донской командой продлится как минимум до конца нынешнего сезона. Существует несколько вариантов развития событий. Первый и самый вероятный — Бердыев будет работать в клубе в статусе консультанта до конца сезона. Второй — специалист некоторое время проработает консультантом и вернется на пост главного тренера команды. Однако существенной разницы между этими вариантами нет. В любом случае де-факто именно Бердыев будет выполнять функции наставника, заниматься комплектованием команды, разрабатывать тактики и стратегии на конкретную игру, принимать участие во всех внутриклубных процессах, а также управлять трансферами. К слову, летняя трансферная кампания «Ростова» была проведена при непосредственном участии Бердыева. Также он сохраняет за собой право покинуть команду в случае поступления достойного предложения от другого клуба», — рассказал источник.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2016 01:17
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 сентября 2016, 17:54

      Что-то не видно бугагага, наверное опять забанили бедолагу......без него как - то скучновато....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 5 сентября 2016, 12:57

      Ели сможет удержать Ростов и в этом сезоне в зоне еврокубков, то не зря вернулся. Но боюсь не хватит у Ростова сил играть на два фронта. И провалит он сезон.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 сентября 2016, 11:33

      Какая трансферная кампания? Распродажа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 сентября 2016, 11:33

      "Возвращение блудного сына"....добро пожаловать в родной Ростов)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 5 сентября 2016, 10:36

      Помотался по клубам и вернулся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 сентября 2016, 10:25

      Хорошая новость

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > vgarakh 5 сентября 2016, 12:25

      Но только в качестве тренера, а не консультанта, по крайней мере мне бы так хотелось

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 5 сентября 2016, 09:59

      Санта Барбара, как уже надоела...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > ВoВ 5 сентября 2016, 10:14

      слева расположен столбец новостей!
      подходи к выбору темы нетривиально)))
      надоела санта-барбара, переключи на рабыню изауру...
      а лучше смотри футбол на матч тв)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 5 сентября 2016, 09:49

      Мутки мутятят

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6303

      порт 5 сентября 2016, 09:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А как же Спартак?

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Bombastic92 5 сентября 2016, 09:27

      Правильное решение, только руководство дураки, раньше надо было это делать, чтобы команда не развалилась. А так сейчас буду еле дышать на 3 фронта...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > Bombastic92 5 сентября 2016, 09:37

      какое руководство?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Bombastic92 > семечкин 5 сентября 2016, 10:11

      Ну так началось все с прошлого сезона, что они ЗП не платили, а Бердые целиком и полностью за игроков, не заплатите уйду. Ну так и получилось. Если я конечно ничего не путаю...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > Bombastic92 5 сентября 2016, 10:29

      нет, не путаешь...
      только руководство не дураки, потому что они не могли не спрогнозировать такое развитие событий... руководство поставило футбол на вторые-третьи-восьмые роли, только и всего...
      играл себе Ростов не шатко-не валко, руководство вкладывало и пилило бабло от футбола, не стремясь на лидирующие позиции...
      всем или почти всем было хорошо.... между прочим, Гамуле его негры тоже не ростовских плантаций бамбука достались, за них тоже деньги платили, а значит руководство всё-таки не забило на футбол....
      руководство "ошиблось" тем, что пригласило Бердыева и не прописало в контракте, чтобы он держал Ростов на десятом месте и не выше))))
      вчера читал о команде второго дивизиона, в которой игрокам на базе скармливают просроченные продукты... тихонечко пилят бабло, а на футбол отпускают ровно столько, чтобы игроки просто двигались по полю и изображали подобие футбола.... с Ростовом ситуация была получше конечно, но Бердыев не смог вписаться в такую схему, только и всего...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Bombastic92 > семечкин 5 сентября 2016, 12:55

      Да уж... печально это все... Как бы это не прозвучало, в людях нет человечности...(просроченные продукты)...
      Бердыев в данном случае мне напоминает собирательный образ "героя"- тренера, который захотел возиться с мальчишками со двора и тренирует дворовую команду и та триумфально побеждает, прям как "Могучие утята" =).
      Побольше бы таких людей в Российском Футболе, глядишь и играть было кому...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > Bombastic92 5 сентября 2016, 14:45

      нашёл статью эту... про тверскую Волгу она....
      если интересно, прочитай
      http://bombardir.ru/articles/452068

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11