Левандовски: «Игроки сборной Казахстана постоянно фолили»

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результат матча 1-го тура отбора ЧМ-2018 против сборной Казахстана (2:2).

«Мы просто расслабились и подумали, что сможем выиграть без проблем. Нам нужен холодный душ, чтобы привести себя в чувства. Нужно биться на поле так, как мы делали до этого. Не могу сказать, что с Казахстаном было тяжело, но игроки соперника много фолили. Мы не были сконцентрированы до самого конца и поплатились за это», – приводит Sportowe fakty слова Левандовски.