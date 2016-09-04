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Левандовски: «Игроки сборной Казахстана постоянно фолили»

4 сентября 2016, 23:30
6

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результат матча 1-го тура отбора ЧМ-2018 против сборной Казахстана (2:2).

«Мы просто расслабились и подумали, что сможем выиграть без проблем. Нам нужен холодный душ, чтобы привести себя в чувства. Нужно биться на поле так, как мы делали до этого. Не могу сказать, что с Казахстаном было тяжело, но игроки соперника много фолили. Мы не были сконцентрированы до самого конца и поплатились за это», – приводит Sportowe fakty слова Левандовски.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Казахстан Левандовски Роберт
Комментарии (6)
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бочаров
1473034259
тыж не в баварии привыкай
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a-rakhmatov
1473045837
А как иначе с вами в ничью сыграть?!.....казахи входят в большой футбол)))
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tilvan
1473051124
Они толкались!!
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опус 2
1473053342
Казахи как могли ,так и играли !Главное самоотдача высокая .Молодцы!
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murakami777
1473055980
Левандовский сам фолил конкретно - разбил нос защитнику, полузащитника чуть не придушил...постоянно подлянил и падал с большим актерским мастерством...такой высококлассный футболист мог бы и не стрематься так явно
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SandersMax
1473058802
думал за пирогамм с капустой приехал. пусть играет и не ноет
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