Мутко: «Наша задача – дать толчок развитию футбола в стране через ЧМ-2018»

Я надеюсь, что его не убьют после чм18, все таки даже животное когда режут очень жалко становится. Но Мутко пора бы догадаться, что сборная то наша из группы не выйдет, а после этого сам народ станет искать Мутко в самых скрытых точках планеты. Так что пора бы нашему министру нанимвть охрану и уезжать в Британию.
Министр спорта России Виталий Мутко выразил надежду, что чемпионат мира в 2018 году поможет улучшить ситуацию с футболом в стране.
– Вы работаете на трех должностях: в оргкомитете ЧМ-2018, в Минспорта и в РФС. Чем вызвано желание сохранить все посты?
– Провести чемпионат мира – это одно. Но лучше будет, если мы сможем воспользоваться и возможностью улучшить ситуацию в российском футболе. Конечно, ставим несколько серьезных задач: развитие инфраструктуры, открыть Россию для иностранцев, дать толчок для развития того или иного вида спорта. В данном случае – футбола. Но шараханье, затягивание, расстановка неверных приоритетов привели к тому, что мы имеем. Семь-восемь лет мы развивали материальную базу, но не делали ничего, чтобы улучшать качество управления футболом, расставлять правильные акценты. Поэтому все эти задачи едины. Задача – через чемпионат мира дать толчок развитию футбола.