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    Мутко: «Наша задача – дать толчок развитию футбола в стране через ЧМ-2018»

    Министр спорта России Виталий Мутко выразил надежду, что чемпионат мира в 2018 году поможет улучшить ситуацию с футболом в стране.

    – Вы работаете на трех должностях: в оргкомитете ЧМ-2018, в Минспорта и в РФС. Чем вызвано желание сохранить все посты?

    – Провести чемпионат мира – это одно. Но лучше будет, если мы сможем воспользоваться и возможностью улучшить ситуацию в российском футболе. Конечно, ставим несколько серьезных задач: развитие инфраструктуры, открыть Россию для иностранцев, дать толчок для развития того или иного вида спорта. В данном случае – футбола. Но шараханье, затягивание, расстановка неверных приоритетов привели к тому, что мы имеем. Семь-восемь лет мы развивали материальную базу, но не делали ничего, чтобы улучшать качество управления футболом, расставлять правильные акценты. Поэтому все эти задачи едины. Задача – через чемпионат мира дать толчок развитию футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2016 14:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +549

      Жентус 4 сентября 2016, 18:50

      Я надеюсь, что его не убьют после чм18, все таки даже животное когда режут очень жалко становится. Но Мутко пора бы догадаться, что сборная то наша из группы не выйдет, а после этого сам народ станет искать Мутко в самых скрытых точках планеты. Так что пора бы нашему министру нанимвть охрану и уезжать в Британию.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 4 сентября 2016, 18:46

      Да ваша задача была как можно больше денег напиздить на подготовке к ЧМ, так что не надо тут прикидываться порядочным человеком - вся страна знает, кто вы такие. Сука, всех вас рано или поздно плата за все это ждет.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 сентября 2016, 18:05

      Пидр

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 сентября 2016, 15:55

      Толчок развитию футбола в России даст твоя отставка, Мутко, именно ты бюрократ и функционер тормозишь развитие всего спорта в России....

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 сентября 2016, 15:37

      Что там,кроме наживы, может их привлечь?Шараханье,затягивание.... Ты куда глядел,начальник хренов? Или тоже шарахался и затягивался?Предыдущий мудко обещал победу в 2018....

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 4 сентября 2016, 15:27

      Мудак в край оборзел!!! Какой толчок? Какое развитие? Разворуете бабки на ЧМ 18 и все! Вот это весь максимум, что от вас ждать!

      2
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 4 сентября 2016, 15:21

      Мудко: «Наша задача – дать толчок, а лучше пинок. А кому и куда это мы потом разберемся.»

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 сентября 2016, 15:04

      " не делали ничего, чтобы улучшать качество управления футболом,"
      Да вся ваша банда ничего не делает,но почему то живёт припеваючи

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      Рейтинг: +231

      yanedo 4 сентября 2016, 14:57

      дать бы тебе пинка

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