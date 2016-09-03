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    Спаллетти: «Де Росси лишен капитанской повязки на три игры, и он принял это»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал лишение капитанской повязки Даниэле Де Росси из-за удаления в матче квалификации Лиги чемпионов против «Порту».

    «Даниэле знает правила. Например, если кто-то из моих игроков во время празднования гола снимет футболку и получит карточку, он будет оштрафован.

    Де Росси лишен капитанской повязки на три игры, и он принял это со спокойствием и интеллигентностью чемпиона. Я хочу, чтобы все в раздевалке понимали, что они должны следовать правилам», – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2016 23:00
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