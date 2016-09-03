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    ФНЛ. «Волгарь» обыграл «Луч-Энергию»

    В матче 11-го тура ФНЛ «Волгарь» переиграл «Луч-Энергию» со счетом 3:2. Счет в этой встрече открыл Роман Акбашев, после чего равновесие восстановил Вадим Минич. Во втором тайме «Волгарь» забил еще дважды усилиями Алексея Сутормина и того же Акбашева, на что гости ответили только точным ударом Алексея Грицаенко.

    Первенство ФНЛ. 11-й тур

    Волгарь (Астрахань) – Луч-Энергия (Владивосток) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Акбашев, 10; 1:1 – Минич, 43; 2:1 – Сутормин, 64; 3:1 – Акбашев, 79; 3:2 – Грицаенко, 90+2.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2016 19:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      d_joker 3 сентября 2016, 21:45

      Красавчики!!!!

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