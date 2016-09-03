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Судьи
Главный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Материалы

Волгарь - Луч

03.09.2016, Суббота, 18:00 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 11 тур Волгарь - Луч
Россия. ФНЛ (2015/2016)
34 тур
2 мая, понедельник 06:00 Луч 1:1 Волгарь
16 тур
15 октября, четверг 18:00 Волгарь 4:1 Луч
Россия. ФНЛ (2014/2015)
28 тур
19 апреля, воскресенье 10:00 Луч 2:1 Волгарь
12 тур
29 сентября, понедельник 20:30 Волгарь 2:1 Луч
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 48 тур
21 мая, понедельник 12:00 Луч 0:0 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 35 тур
24 октября, понедельник 18:00 Волгарь 0:0 Луч
Второй этап, 15 тур
14 июня, вторник 12:00 Луч 0:1 Волгарь
Россия. Первый дивизион 2010
38 тур
27 октября, среда 12:00 Луч 0:1 Волгарь
18 тур
26 июня, суббота 19:00 Волгарь 2:1 Луч
Россия. Первый дивизион 2009
37 тур
22 октября, четверг 12:00 Луч 2:2 Волгарь
17 тур
24 июня, среда 18:30 Волгарь 3:1 Луч
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 38 26 9 3 64:25 +39 87
2. Тосно 38 21 12 5 63:30 +33 75
3. Енисей 38 19 6 13 54:42 +12 63
4. СКА-Хабаровск 38 15 14 9 45:33 +12 59
5. Тамбов 38 15 12 11 42:34 +8 57
6. Спартак-2 38 15 11 12 56:43 +13 56
7. Кубань (ЛФЛ) 38 14 13 11 44:37 +7 55
8. Шинник 38 15 9 14 41:39 +2 54
9. Тюмень 38 14 11 13 48:43 +5 53
10. Факел 38 14 11 13 38:40 -2 53
11. Химки 38 11 16 11 40:47 -7 49
12. Волгарь 38 12 9 17 39:49 -10 45
13. Зенит-2 38 9 16 13 44:51 -7 43
14. Балтика 38 9 15 14 25:35 -10 42
15. Сибирь 38 9 15 14 31:46 -15 42
16. Луч 38 9 15 14 27:41 -14 42
17. Мордовия 38 11 7 20 39:50 -11 40
18. Сокол 38 8 15 15 34:53 -19 39
19. Спартак Нч 38 7 17 14 26:37 -11 38
20. Нефтехимик 38 6 9 23 28:53 -25 27
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 5 сентября 2016, 07:15

    Молодцы

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