«Зенит» планировал заменить Витселя полузащитником «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бентанкур во время летнего трансферного окна мог стать игроком «Зенита». Сообщается, что 19-летний уругваец рассматривался руководством петербуржского клуба в качестве замены Акселю Витселю, который был близок к переходу в «Ювентус». Данную информацию подтвердил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

По данным Transfermarkt, стоимость Бентанкура составляет 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Бока Хуниорс» в чемпионате Аргентины один матч, в котором заработал желтую карточку.