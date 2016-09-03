Погребняк и Уилкшир остались в запасе «Динамо» на матч с «Тамбовом»

паша прям в метре от меня разминался)его за волосы можно было подергать
Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Динамо» на матч 11-го тура первенства ФНЛ. Отметим, что в запасе бело-голубых остались нападающий Павел Погребняк и защитник Люк Уилкшир.
«Тамбов»: Смирнов, Михалев, Рыбин, Овсиенко, Шляков, Спицын, Чернышов, Шевчук, Поярков, Дорожкин, Алумона.
Запасные: Гавриловский, Сорокин, Дутов, Столяренко, Каюмов, Тыняный, Часовских.
«Динамо»: Шунин, Белоруков, Рыков, Терехов, Морозов, Катрич, Сапета, Темников, Зотов, Панченко, Луценко.
Запасные: Лещук, Хольмен, Левин, Кузьмин, Погребняк, Маркелов, Уилкшир.
Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Спартак» и начнется в 15:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.