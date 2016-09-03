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    Погребняк и Уилкшир остались в запасе «Динамо» на матч с «Тамбовом»

    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Динамо» на матч 11-го тура первенства ФНЛ. Отметим, что в запасе бело-голубых остались нападающий Павел Погребняк и защитник Люк Уилкшир.

    «Тамбов»: Смирнов, Михалев, Рыбин, Овсиенко, Шляков, Спицын, Чернышов, Шевчук, Поярков, Дорожкин, Алумона.

    Запасные: Гавриловский, Сорокин, Дутов, Столяренко, Каюмов, Тыняный, Часовских.

    «Динамо»: Шунин, Белоруков, Рыков, Терехов, Морозов, Катрич, Сапета, Темников, Зотов, Панченко, Луценко.

    Запасные: Лещук, Хольмен, Левин, Кузьмин, Погребняк, Маркелов, Уилкшир.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Спартак» и начнется в 15:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: ФНЛ

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    03.09.2016 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 3 сентября 2016, 19:21

      паша прям в метре от меня разминался)его за волосы можно было подергать

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