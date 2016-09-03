Мохаммед Сиссоко находится на просмотре в «Вест Бромвиче»

Экс-хавбек «Ливерпуля», «Ювентуса», «Валенсии» и «ПСЖ» Мохаммед Сиссоко может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче». В настоящий момент 31-летний игрок находится на просмотре в стане «дроздов» и должен принять участие в субботнем товарищеском матче против «Дели Динамос».

Малиец в настоящее время является свободным агентом, поэтому по правила ФИФА может заключить соглашение с клубом и по завершении трансферного окна. С июня 2015 по февраль нынешнего года Сиссоко защищал цвета «Шанхай Шеньхуа», проведя за китайский клуб 15 поединков и забив один гол.