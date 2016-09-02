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  • Агент Милевского: «Артем понимает, что из-за перехода в «Тосно» на Украине могут быть всякие разговоры»

Агент Милевского: «Артем понимает, что из-за перехода в «Тосно» на Украине могут быть всякие разговоры»

2 сентября 2016, 14:16
3

Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы нападающего Артема Милевского, рассказал о переходе своего клиента в «Тосно».

– Вариант с «Тосно» у Артема появился недавно, буквально неделю назад. Предложение было конкретным, у руководства клуба было очень большое желание видеть Милевского в команде. У главного тренера тоже – что немаловажный фактор для Артема. Потому что он понимает: есть всеобщая помощь ему для того, чтобы он играл, забивал и добывал результат для «Тосно».

– Были предложения у Артема из Европы? Ведь его последние клубы оттуда: турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынская «Конкордия».

– Вариантов было очень много, поэтому мы долго определялись. Были предложения из Греции, Румынии, Болгарии, Индии. Был очень хороший вариант из Австралии. Но, к сожалению, переговоры на каком-то этапе просто остановились, а напрашиваться никуда не хотелось. Была даже заинтересованность у нескольких клубов РФПЛ, но мы сделали выбор в пользу «Тосно» – и уверен, что не ошиблись.

– Милевского устроили перспективы «Тосно»?

– Конечно. «Тосно» – один из лидеров ФНЛ, команда не скрывает своей заинтересованности в попадании в Премьер-лигу. Эти аспекты Артема очень сильно мотивируют. Он хочет играть в команде, которая ставит перед собой максимальные задачи и в каждой игре ставить задачу побеждать.

– Как оцените форму Артема? Он ведь долго не играл.

– Последняя игра у него была 29 мая, после чего возник перерыв ровно в три месяца. Артем – профессионал, он работал последний месяц и с личным тренером, и индивидуально. Он в нормальных кондициях. Не говорю о том, что в ближайшей игре Артем уже готов выходить в основном составе. Милевский сам понимает: ему нужно определенное время на адаптацию, на набирание хороших кондиций. Надеемся, уже в этом месяце он дебютирует, порадует болельщиков «Тосно» и всю российскую общественность.

– А варианты вернуться в чемпионат Украины у Артема были?

– Да, было два варианта. Но если бы Милевский возвращался на Украину – то только в киевское «Динамо». Там не проявили интереса, поэтому для нас было приоритетом попадание в другую команду, которая ставит перед собой высокие цели.

– Украинский футболист в первенстве России – как на Украине могут отреагировать на такое решение Милевского?

– Негатив, возможно, и будет. Но мы совершали переход осознанно. Понимали, что на Украине могут быть всякие разговоры. Если бы футболист был нужен сборной Украины или местным клубам – его бы вызывали, и он бы делал результат. Но таких предложений не было. Понимаем, что будет давление, но концепция нового клуба Артема устроила. Он понимает: нужно сделать все, чтобы «Тосно» в следующем сезоне играло в Премьер-лиге.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Тосно Милевский Артем
Комментарии (3)
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triton004
1472815503
Прям пиздец он там кому то нужен
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Тraumtanzеr
1472816159
Тосно сильнее всех укро клубов, кроме дк и шахты.
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Chesn0k
1472837333
да уж, общественность этот порадует, за ним не заржавеет)
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