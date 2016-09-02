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    Базелюк: «В Эшториле» зарабатываю меньше 100 тысяч в год»

    Бывший нападающий ЦСКА Константин Базелюк, ныне выступающий за «Эшторил», рассказал о своем переходе в португальский клуб, а также о своей заработной плате в новой команде.

    – Как появился вариант с «Эшторилом»? Просили ли вы агентов искать клуб в Европе?

    – Не просил, агенты сами сказали, что есть такая возможность. Люди в «Эшториле» хорошие, немного авантюрные. Они, не зная футболиста, не зная, что это за первая лига в России, готовы были меня взять. Когда услышал о такой возможности, ответил, что я обеими руками за.

    – То есть вас тренеры «Эшторила» не видели в деле?

    – Только по видеонарезкам. В живую ни разу. Приехал в Португалию, подписал контракт, на просмотре не был.

    – Из России предложения приходили?

    – Даже не знаю. Я сразу агентам сказал, если получается с «Эшторилом», другие варианты не рассматриваю.

    – Андрей Панюков недавно заявил, что лучше играть в Европе за 6 тысяч евро, чем в России сидеть на лавке и получать миллион.

    – Я согласен с ним. Если проявишь себя в Европе, эти деньги от тебя никуда не денутся. Нужно сейчас зарабатывать имя, чтобы потом оно работало на тебя.

    – Пару лет назад некоторые игроки в команде получали что-то около 100 тысяч евро за сезон. Что сейчас?

    – 100 тысяч? Нет, тут зарплаты вообще небольшие. Свой доход называть не буду, но меньше названной вами суммы.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.09.2016 14:06
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +508

      triton004 2 сентября 2016, 14:11

      Меньше,остальное в конверте

      -1
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