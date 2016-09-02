«Динамо»: «Информация о зарплате Денисова взята с потолка»

В руководстве московского «Динамо» опровергли информацию, что Игорь Денисов, арендованный в «Локомотив», будет получать от «бело-голубых» две трети зарплаты по контракту.

«По Денисову достаточно быстро все получилось. Мы руководствовались интересами клуба и футболиста. С «Локомотивом» договоренности очень комфортные: и нас, и «Локо» они устроили. Информация Ткаченко взята с потолка. Срок аренды будет действовать до окончания его контракта с «Динамо», а дальше он будет определяться сам с будущим, и мы подумаем, заинтересованы ли в нем», – заявил генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев.