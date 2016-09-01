Орлов: «Абрамович прилетал по поводу Гарая. «Челси» предлагал больше, чем «Валенсия»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о переходе защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая в «Валенсию».

– Роман Абрамович прилетал в Петербург по поводу Гарая. Это было после матча с «Амкаром». «Челси» предлагал больше и самому Гараю, и «Зениту» за его трансфер. Но футболист отказался. Аргентинец хотел быть рядом со своей супругой в Испании. А потом, он не знает ни одного слова по-английски. Это тоже проблема.

– Вам грустно, что Гарай улетел?

– Я благодарен судьбе, что комментировал матчи с участием Гарая и Халка. Они были настоящими украшениями нашего чемпионата. Это люди, близкие к эталону футболистов. Когда у нас такие же исполнители еще появятся? – сказал Орлов.