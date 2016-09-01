Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Абрамович прилетал по поводу Гарая. «Челси» предлагал больше, чем «Валенсия»

Орлов: «Абрамович прилетал по поводу Гарая. «Челси» предлагал больше, чем «Валенсия»

1 сентября 2016, 22:31
10

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о переходе защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая в «Валенсию».

– Роман Абрамович прилетал в Петербург по поводу Гарая. Это было после матча с «Амкаром». «Челси» предлагал больше и самому Гараю, и «Зениту» за его трансфер. Но футболист отказался. Аргентинец хотел быть рядом со своей супругой в Испании. А потом, он не знает ни одного слова по-английски. Это тоже проблема.

– Вам грустно, что Гарай улетел?

– Я благодарен судьбе, что комментировал матчи с участием Гарая и Халка. Они были настоящими украшениями нашего чемпионата. Это люди, близкие к эталону футболистов. Когда у нас такие же исполнители еще появятся? – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Валенсия Челси Гарай Эсекьель Орлов Геннадий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LokoBars
1472758642
Орлову лавры Нобеля не дают покоя?
Ответить
bolela_16
1472765039
Жаль, это начало конца
Ответить
kupryaev
1472783270
все то он знает)
Ответить
Beim
1472795155
Когда же у нас будут российские игроки такого уровня как халк и гарай
Ответить
mihail200606
1472795479
Да и комментаторов не мешало бы хороших...
Ответить
gencha19
1472826490
Сраный комментатор чёт разговорился. На пенсию иди и бзди под одеяло молчком. Где Уткин, где Стогниенко , почему молчат.
Ответить
джон базелон
1472849607
Орлов от слова Зенит кончает на месте!Уже тошнит от его комментариев.Его послушать,так Халк,Гарай,Витсель,да и вся команда просто звезды.А по Гараю ещё раз скажу,что игрок он обычный,таких полно.Не будь я прав,давно бы играл в топ клубе!Валенсия сейчас далеко не середняк даже и почему же "звезда" мирового уровня не уехал в серьезный клуб??Да он нахер ни кому не нужен!Халк вообще в Китае!Орлов уеб.сь об стену!
Ответить
Главные новости
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
3
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
4
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
9
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
3
Все новости
Все новости
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
9
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
21
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+