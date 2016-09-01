Генеральный директор «Тосно»: «Уверен, Милевский не будет нарушать режим»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал трансфер нападающего Артема Милевского.

«С учетом того, что нападающих такого уровня на рынке мало, мы посоветовались с тренером и решили пригласить такого футболиста. Тем более я с ним знаком лично. Решили, что Милевский должен принести нам пользу, и уверены, он это сделает», – сказал Матюшенко.

Также он выразил уверенность в том, что у игрока не будет проблем с режимом.

«Мы думали над этим, все-таки прошло время, человек все осознал. Наверное, много вокруг него было придуманного, хотя такие истории на ровном месте не возникают. Мы рискнули и взяли Милевского. Уверен, он не будет нарушать спортивный режим».