Насри: «Гвардиола до последнего пытался сохранить меня, но я искал клуб-семью и решил уйти»

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри, арендованный «Севильей» до конца сезона, рассказал о своем переходе.

«Гвардиола до последнего момента пытался сохранить меня в клубе, но я точно решил, что хочу уйти туда, где смогу выйти на свой лучший уровень. Я искал клуб-семью и нашел его в «Севилье», но до последнего момента не мог туда перейти.

Сейчас я в хорошей форме, потому что на прошлых выходных играл за «Манчестер Сити». Я восхищен и надеюсь сделать все возможное», – сказал Насри.