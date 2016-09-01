Газинский: «Для меня было важно дебютировать за сборную России»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, дебютировавший за сборную России в товарищеском матче против Турции, рассказал об обстановке в национальной команде.

– Вчера вы дебютировали в сборной России. Поделитесь впечатлениями.

– Я хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие, что дали мне шанс сыграть за честь страны. Для меня это важно. Буду стараться прогрессировать дальше, чтобы продолжать выступления за национальную команду.

– Вам что-нибудь рассказывали о сборной Ганы?

– Пока у нас не было теоретического занятия. Мне не приходилось наблюдать эту сборную и по команде ничего не могу сказать.

– Насколько трудны тренировки у Черчесова?

– Полноценных тренировок еще не было. Были предыгровые занятия, сегодня – восстановительное.

– Команда уже понимает требования тренера?

– Вчера мы играли по новой для нас схеме. Наверное, в матче с Ганой произойдут изменения. Тренерский штаб внесет в нашу работу корректировки, и будем готовиться конкретно к Гане. Могу отметить, что в сборной хорошая атмосфера, ребята позитивные.

– Обстановка в сборной серьезная или раскрепощенная?

– Все вместе.