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    Газинский: «Для меня было важно дебютировать за сборную России»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, дебютировавший за сборную России в товарищеском матче против Турции, рассказал об обстановке в национальной команде.

    – Вчера вы дебютировали в сборной России. Поделитесь впечатлениями.

    – Я хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие, что дали мне шанс сыграть за честь страны. Для меня это важно. Буду стараться прогрессировать дальше, чтобы продолжать выступления за национальную команду.

    – Вам что-нибудь рассказывали о сборной Ганы?

    – Пока у нас не было теоретического занятия. Мне не приходилось наблюдать эту сборную и по команде ничего не могу сказать.

    – Насколько трудны тренировки у Черчесова?

    – Полноценных тренировок еще не было. Были предыгровые занятия, сегодня – восстановительное.

    – Команда уже понимает требования тренера?

    – Вчера мы играли по новой для нас схеме. Наверное, в матче с Ганой произойдут изменения. Тренерский штаб внесет в нашу работу корректировки, и будем готовиться конкретно к Гане. Могу отметить, что в сборной хорошая атмосфера, ребята позитивные.

    – Обстановка в сборной серьезная или раскрепощенная?

    – Все вместе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2016 18:42
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