Гарай: «В «Зените» мне было очень хорошо. Спасибо всем!»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, перешедший в заключительный день трансферного окна в «Валенсию», попрощался с петербургским клубом.

«Наконец-то могу сказать, что стал игроком «Валенсии». Благодарю всех за поддержку и доверие.

Не забуду своих бывших коллег, которые многое сделали для меня. Спасибо всем болельщикам и тем, кто имеет отношение к «Зениту». На протяжении двух сезонов в этом клубе я чувствовал себя очень хорошо. Большое спасибо за все», – сообщил Гарай.