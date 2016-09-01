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    Семин: «Портнягин поможет «Локомотиву»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о переходе в московский клуб нападающего Игоря Портнягина.

    «Портнягина я знаю очень и очень давно, помню с тех времен, когда он играл в Ижевске. Портнягин – типичный центрфорвард. Так как у нас небольшая группа игроков атаки, поэтому мы его взяли, тем более он имеет русский паспорт. Думаю, Портнягин еще должен прогрессировать, потому что он человек нераскрывшийся, мне так думается.

    Портнягин поможет нам, потому что центрфорвард, хорошо играет в воздухе, а у нас много фланговых подач», – отметил Семин.

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    01.09.2016 14:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 сентября 2016, 09:54

      А что? А вдруг? Был же когда-то в лидерах бомбардирской гонки. Локо и Палыч дадут шанс перезапустить карьеру, а тут уж сам игрок должен реализовать свою возможность.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -12

      Опдавайдавай 1 сентября 2016, 16:59

      ну это в теории, а в деле просто будет лавку полировать)

      -1
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