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    Касаев: «Семин – легенда «Локомотива» и тренер с большой буквы»

    Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев рассказал об изменениях в московском клубе после прихода на пост главного тренера команды Юрия Семина.

    «Семин пришел за день до игры, так что никаких изменений в футболе «Локомотива» пока не было. Ему не было смысла ничего менять – команда была готова к матчу с «Краснодаром». Юрий Павлович только внес кое-какие коррективы. Но, думаю, изменения скоро будут. Для меня Семин – легенда «Локомотива» и тренер с большой буквы. Мне интересно с ним поработать. Что касается команды, половина ребят знают его и его требования. Я тоже. Будем работать, доказывать, брать очки и высокие места в чемпионате.

    К уходу Ольги Юрьевны отнеслись с пониманием. Пусть всегда такие смены это нелегко, мы все профессионалы и должны понимать, что это все делается во благо клуба. Все мы одна команда, ставим перед собой одни цели и работаем на высокий результат», – сказал Касаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2016 12:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 1 сентября 2016, 18:25

      Палыч супер !!!!!

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