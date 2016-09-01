Ткаченко: «Сорванный трансфер Витселя – полный провал менеджмента «Ювентуса»

Президент компании Pro Sport Management Герман Ткаченко прокомментировал сорванный трансфер хавбека «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус».

«Виноват «Ювентус». Как можно с утра иметь у себя игрока и не подписать его? Он утром приехал в Турин, и его не подписали. Они не были заложниками «Зенита». Невозможно получить игрока, не договорившись с клубом. Без разрешения «Зенита» он не мог оказаться в Турине.

Здесь полный провал менеджмента «Ювентуса». Если это вопрос денег, то разница 2-3 миллиона. Они более восьми месяцев назад заявили, что хотят Витселя. Уверен, они подошли с очень высокомерной позицией: игрок здесь, остался год контракта, куда денутся эти русские и так далее. Для меня это полный провал тех ребят, которые гордились продажей Погба и покупкой Игуаина», – сказал Ткаченко.