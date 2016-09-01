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  • Ткаченко: «Сорванный трансфер Витселя – полный провал менеджмента «Ювентуса»

Ткаченко: «Сорванный трансфер Витселя – полный провал менеджмента «Ювентуса»

1 сентября 2016, 09:24
10

Президент компании Pro Sport Management Герман Ткаченко прокомментировал сорванный трансфер хавбека «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус».

«Виноват «Ювентус». Как можно с утра иметь у себя игрока и не подписать его? Он утром приехал в Турин, и его не подписали. Они не были заложниками «Зенита». Невозможно получить игрока, не договорившись с клубом. Без разрешения «Зенита» он не мог оказаться в Турине.

Здесь полный провал менеджмента «Ювентуса». Если это вопрос денег, то разница 2-3 миллиона. Они более восьми месяцев назад заявили, что хотят Витселя. Уверен, они подошли с очень высокомерной позицией: игрок здесь, остался год контракта, куда денутся эти русские и так далее. Для меня это полный провал тех ребят, которые гордились продажей Погба и покупкой Игуаина», – сказал Ткаченко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (10)
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vgarakh
1472714718
Скоро уйдет бесплатно, как свободный агент.
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momwig_
1472715819
А по-моему, это провал Зенита. Теперь игрок, мотивацию которого играть за Зенит этой историей окончательно добили, либо уйдет зимой за копейки, либо через год - задаром. Хотя да, я понимаю - у них народного достояния™ дофига...
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Aleron
1472724054
Ну-да, ага. По моему скромному мнению - это наоборот - провал зенитовского менеджмента. И теперь Витсель либо зимой за гораздо меньшие деньги уйдет, либо через год совсем бесплатно. И где тут провал Ювентуса? Я бы сказал - жадность Зенита.
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roman230582
1472727163
Ха-ха, ЮВЕ то без проблем переживет эту трагедию, не сомневайтесь. На самом деле пострадал больше всех сам Витсель, Зениту деньги не нужны, для ЮВЕ это лишь игрок запаса, а вот Аксель год потеряет, ну наверно в пол силы отбегает и постарается без травм.
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Chesn0k
1472730668
по-моему, это провал агента витселя. за всё окно никуда его не пристроил, и сейчас, видимо, потащил его в турин, толком не договорившись ни с зенитом, ни с ювентусом.
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Juve1897
1472734347
Люди которые бесплатно подписывают Пирло, Погба, Дани Алвеса и ещё 5 громких фамилий могу назвать, априори не могут провалиться на трансфере. Менеджмент Юве образцово показательный во всей Европе и это давно уже признано многими специалистами. Бред сивой кобылы несёт Ткаченко.
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