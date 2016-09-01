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    Ткаченко: «Сорванный трансфер Витселя – полный провал менеджмента «Ювентуса»

    Президент компании Pro Sport Management Герман Ткаченко прокомментировал сорванный трансфер хавбека «Зенита» Акселя Витселя в «Ювентус».

    «Виноват «Ювентус». Как можно с утра иметь у себя игрока и не подписать его? Он утром приехал в Турин, и его не подписали. Они не были заложниками «Зенита». Невозможно получить игрока, не договорившись с клубом. Без разрешения «Зенита» он не мог оказаться в Турине.

    Здесь полный провал менеджмента «Ювентуса». Если это вопрос денег, то разница 2-3 миллиона. Они более восьми месяцев назад заявили, что хотят Витселя. Уверен, они подошли с очень высокомерной позицией: игрок здесь, остался год контракта, куда денутся эти русские и так далее. Для меня это полный провал тех ребят, которые гордились продажей Погба и покупкой Игуаина», – сказал Ткаченко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.09.2016 09:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 1 сентября 2016, 15:52

      Люди которые бесплатно подписывают Пирло, Погба, Дани Алвеса и ещё 5 громких фамилий могу назвать, априори не могут провалиться на трансфере. Менеджмент Юве образцово показательный во всей Европе и это давно уже признано многими специалистами. Бред сивой кобылы несёт Ткаченко.

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Juve1897 1 сентября 2016, 17:11

      Бесплатно подписать-это не признак профессионализма

      -1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 сентября 2016, 14:51

      по-моему, это провал агента витселя. за всё окно никуда его не пристроил, и сейчас, видимо, потащил его в турин, толком не договорившись ни с зенитом, ни с ювентусом.

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 1 сентября 2016, 13:52

      Ха-ха, ЮВЕ то без проблем переживет эту трагедию, не сомневайтесь. На самом деле пострадал больше всех сам Витсель, Зениту деньги не нужны, для ЮВЕ это лишь игрок запаса, а вот Аксель год потеряет, ну наверно в пол силы отбегает и постарается без травм.

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      Рейтинг: +26

      Aleron 1 сентября 2016, 13:00

      Ну-да, ага. По моему скромному мнению - это наоборот - провал зенитовского менеджмента. И теперь Витсель либо зимой за гораздо меньшие деньги уйдет, либо через год совсем бесплатно. И где тут провал Ювентуса? Я бы сказал - жадность Зенита.

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      Рейтинг: +767

      товрос > Marqello 1 сентября 2016, 13:29

      а почему ты думаешь что не тот Витсель будет?он уже на пенсии ?или Зенит его испортит за год?

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      Рейтинг: +26

      Aleron > Marqello 2 сентября 2016, 20:31

      Может, он и будет не тот Витсель. Потому что не станет он в этом сезоне на поле жилы рвать за питерцев. Ну и потратить на игрока 40 лямов, а отпустить за шиш - это гениальный менеджмент. Хотя, у нас, что бомжи, что кони, что кочегары, что менты, что мясо, что хачи - везде можно найти подобные примеры - потратить овердохрена, а получить шиш. Печально.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 1 сентября 2016, 10:43

      А по-моему, это провал Зенита. Теперь игрок, мотивацию которого играть за Зенит этой историей окончательно добили, либо уйдет зимой за копейки, либо через год - задаром. Хотя да, я понимаю - у них народного достояния™ дофига...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > momwig_ 1 сентября 2016, 12:35

      Русские и их лидер, всегда и всех переигрывают.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 сентября 2016, 10:25

      Скоро уйдет бесплатно, как свободный агент.

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