Гендиректор «Анжи»: «Ни о каком переходе Боли в «Локомотив» речи не идет»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев опроверг возможный переход нападающего Янника Боли в «Локомотив», о котором ранее сообщили некоторые СМИ. Напомним, на прошлой неделе 28-летний ивуариец был отправлен в молодежную команду махачкалинцев в качестве дисциплинарного наказания.

«О возможном уходе Боли сегодня узнаю только от журналистов. Это чья-то инсайдерская информация, которую запустила пресса, и к клубу на данный момент это не имеет никакого отношения», – сказал Кораблев.