Мангала прошел медосмотр в «Валенсии»

Как информирует Plaza Deportiva, защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала прошел медобследование в «Валенсии». В течение сегодняшнего дня «летучие мыши» объявят об аренде 25-летнего футболиста.

Несмотря на подписание француза, оранжевые не теряют интерес к игроку обороны «Зенита» Эсекьелю Гараю и продолжают переговоры с петербургским клубом относительно трансфера аргентинца.

Мангала сменил «Порту» на «Манчестер Сити» в 2014 году. В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах «горожан» во всех турнирах. В нынешнем розыгрыше АПЛ футболист еще ни разу не вышел на поле.

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