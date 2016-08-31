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Динга: «Российская лига очень похожа на английскую»

31 августа 2016, 09:53
10

По словам защитника «Урала» Доминика Динги, российское первенство имеет немало общего с АПЛ. Легионер подчеркнул, что в России играют в быстрый футбол.

– Почему тогда вы ушли из «Войводины» через полгода?

– У нас же слабая лига, русская сильнее и лучше по качеству, футбол быстрый. Вот и решил, что здесь могу для начала проявить себя, буду расти, развиваться. Еще русская лига похожа на английскую – есть жесткая игра и силовая борьба.

– Приятно, что вы выбрали «Урал», когда вас звали и итальянские клубы.

– Мой менеджер из Сербии порекомендовал рассмотреть именно этот вариант. «Урал» вроде бы заметил меня, когда я играл в матчах за юношескую сборную. Родители поддержали, они сказали, что последнее слово должно быть за мной.

– И вы рискнули, хотя заявить вас сразу в основную команду было нельзя?

– Пришлось ждать, когда исполнится восемнадцать, чтобы подписать договор. Это случилось месяца через три или четыре после того, как меня захотел клуб. Когда исполнилось восемнадцать, я с радостью подписал контракт на пять лет.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Динга Доминик
Комментарии (10)
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SandersMax
1472626748
один в один:D
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Байкал-Сибирь
1472627068
Что же это он курнул, чтобы такое сказать
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Simbirsk
1472627308
Интересно в чем схожесть РФПЛ и АПЛ)
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андрей андреев
1472628998
"Играют в быстрый футбол",то то Муса там самый медленный
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LokoBars
1472630095
иногда даже смотришь матч РФПЛ и думаешь: "А ведь не хуже чем АПЛ!", но потом просыпаешься и оказывается ты весь матч проспал..
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порт
1472636835
Ну да, с ходу и не отличить.
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АНЖИ ЦАХУР
1472646689
что только не услышишь
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MaxSpartakM
1472647820
Арсеналами)))) пожалуй и все, а еще дожди как здесь)))) может переводчик клоун)))
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