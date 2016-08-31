Динга: «Российская лига очень похожа на английскую»

По словам защитника «Урала» Доминика Динги, российское первенство имеет немало общего с АПЛ. Легионер подчеркнул, что в России играют в быстрый футбол.

– Почему тогда вы ушли из «Войводины» через полгода?

– У нас же слабая лига, русская сильнее и лучше по качеству, футбол быстрый. Вот и решил, что здесь могу для начала проявить себя, буду расти, развиваться. Еще русская лига похожа на английскую – есть жесткая игра и силовая борьба.

– Приятно, что вы выбрали «Урал», когда вас звали и итальянские клубы.

– Мой менеджер из Сербии порекомендовал рассмотреть именно этот вариант. «Урал» вроде бы заметил меня, когда я играл в матчах за юношескую сборную. Родители поддержали, они сказали, что последнее слово должно быть за мной.

– И вы рискнули, хотя заявить вас сразу в основную команду было нельзя?

– Пришлось ждать, когда исполнится восемнадцать, чтобы подписать договор. Это случилось месяца через три или четыре после того, как меня захотел клуб. Когда исполнилось восемнадцать, я с радостью подписал контракт на пять лет.