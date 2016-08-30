Рамос: «Всех удивляет, что Касильяс не вызван в сборную»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос недоволен тем, что голкипер «Порту» Икер Касильяс не получил вызов в национальную команду на товарищескую игру с Бельгией (1 сентября) и на матч отборочного турнира чемпионата мира с Лихтенштейном (5 сентября).



«Всех удивляет, что такой футболист не вызван в сборную. Это наш первый капитан; странно приезжать в сборную и не видеть на поле Касильяса. Но решение тренера необходимо уважать. У нас начинается новый цикл с радикальными переменами. А с Касильясом я часто общаюсь, мы очень хорошие друзья», – сказал футболист.