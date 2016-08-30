Галицкий: «Группа в Лиге Европы у нас одна из самых неприятных»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий выразил свое мнение о результате жеребьевки групповой стадии Лиги Европы.

«Группа у нас одна из самых неприятных. «Ницца», хоть и из четвертой корзины, тоже может отобрать у всех очки и даже выйти в итоге в плей-офф. Да, «Шальке», наверное, чуть сильнее «Зальцбурга». Но здесь все могут отобрать очки у всех.

И опять нам достались интересные чемпионаты. Мы опять привезем в Краснодар команды из Германии и Франции. Хотя гендиректор мне говорит, что лучше бы были слабые соперники, чтобы мы прошли дальше и заработали. Шутка, конечно.

Не знаю, что такое «Зальцбург», наверное, как и они не знают нас, но «Шальке» и «Ницца» – это хорошие соперники. Все-таки надо получать удовольствие от футбола», – сказал он в интервью телеканалу «Наш футбол».