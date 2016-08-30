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  • Галицкий: «Группа в Лиге Европы у нас одна из самых неприятных»

Галицкий: «Группа в Лиге Европы у нас одна из самых неприятных»

30 августа 2016, 06:49
4

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий выразил свое мнение о результате жеребьевки групповой стадии Лиги Европы.

«Группа у нас одна из самых неприятных. «Ницца», хоть и из четвертой корзины, тоже может отобрать у всех очки и даже выйти в итоге в плей-офф. Да, «Шальке», наверное, чуть сильнее «Зальцбурга». Но здесь все могут отобрать очки у всех.

И опять нам достались интересные чемпионаты. Мы опять привезем в Краснодар команды из Германии и Франции. Хотя гендиректор мне говорит, что лучше бы были слабые соперники, чтобы мы прошли дальше и заработали. Шутка, конечно.

Не знаю, что такое «Зальцбург», наверное, как и они не знают нас, но «Шальке» и «Ницца» – это хорошие соперники. Все-таки надо получать удовольствие от футбола», – сказал он в интервью телеканалу «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (4)
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and4ever86
1472534042
Нормальная группа. Должны дальше проходить.
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андрей андреев
1472540475
У Ростова,блин,приятная.
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Krasnodar 123
1472546231
Отличная группа команду надо закалять! Всем игрокам необходимо прочитать произведение" КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ" и никогда не распускать нюни на поле, биться на каждом участке до последней секунды матча. ВПЕРЕД БЫКИ МЫ ВЕРИМ В ВАС!
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marshal9
1473761620
но надо постаратся
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