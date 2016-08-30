Агент: «Да, Джо Харт будет играть в «Торино». Все решено»

Агент вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта Джонатан Барнетт подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Торино».

«Да, Джо Харт будет играть в «Торино». Все решено, голкипер согласился с предложением туринцев, а теперь и «Манчестер Сити» дал зеленый свет. Это правда, это гарантировано.

Завтра Харт пройдет медицинский осмотр в «Турине», – сказал Барнетт.

Ранее сообщалось, что речь идет об аренде, во время которой манкунианцы будут оплачивать около двух третей зарплаты Харта.