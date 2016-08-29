«Локомотив» поборется с «Сельтой» за игрока «Црвены Звезды»

Полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катай попал в сферу интересов «Локомотива».

Как сообщает Kurir, московский клуб предложил за игрока четыре миллиона евро, три из которых «Црвена Звезда» получит сразу, а еще миллион может быть выплачен в виде бонусов.

По информации источника, в переходе Катая также заинтересована «Сельта», которая готова заплатить за него три миллиона евро. «Црвена Звезда» оставила право выбора нового клуба за самим футболистом.

В нынешнем сезоне Катай провел за свой клуб десять матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,75 миллиона евро.