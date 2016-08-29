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    Ловчев: «Чемпионской игры у «Спартака» я пока не увидел»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 5-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» (2:0) выразил мнение, что московский клуб пока не демонстрирует чемпионской игры. Отметим, что на данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

    «Спартак» не впечатлил. А поначалу матча и вовсе разочаровал. Особенно это касается обороны – фланг Ещенко на первых минутах просто пылал. Считал его квалифицированным защитником, но то, что он творил против «Анжи» – безобразие. И логично, что закончилось все это удалением.

    В плюс Каррере ставлю то, что мы в очередной раз увидели заведенную команду. «Спартак» поймал кураж, и неслучайно, празднуя голы, игроки бегут к итальянцу. Сначала Попов, теперь вот Промес. Но эмоции и беготня к тренеру после голов – это все лирика. Важно понимать, что «Анжи» – не ровня «Спартаку». Кто бы что не говорил, но чемпионской игры у команды Карреры я пока не увидел», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.08.2016 13:50
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 30 августа 2016, 08:47

      Как же хочется, чтобы все эти Ловчевы, Бубновы, Рейнгольды исчезли из поля зрения...Задолбали эксперты сиюминутные.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 30 августа 2016, 01:38

      В этом сезоне, вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 29 августа 2016, 18:47

      Анжи опыта не хватило - сами себя испугались, ну и мастеров для реализации не хватило. А так - Спартак пока не чемпион.

      1
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 29 августа 2016, 18:13

      Интересно, а кто показал чемпионскую игру?
      Кони? Я со смеху помру.
      Бомжи, паровозники или быки?
      Пермяки? Ростовчане?. Кавказцы?
      Ловчев, придётся признаться, ещё рано определяться.
      Придумано ни тобой и ни мной
      Какая бы не была игра, Чемпион определится весной.


      0
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      Рейтинг: +24993

      bset 29 августа 2016, 16:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зато мы по-чемпионски играем... Что в прошлом сезоне, что в этом.....

      -8
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > bset 29 августа 2016, 16:36

      Скок-поскок - опять отскок!)))

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > bset 29 августа 2016, 16:36

      Через судей вы играете.Признано уже ,что Вилков ошибся на назначив вам пендель.Так что была бы честная ничья.Чемпионы сра.................

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Feeord 29 августа 2016, 17:00

      Посмотрим в Лиге Чемпионов, как вы по чемпионски играете

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 августа 2016, 15:37

      Вообще что за понятие чемпионская игра? По-моему это просто брехня пустозвонов... Разве в том году Реал играл не по-чемпионски? Но тем не менее чемпионом Испании он не стал... Можно играть очень красиво и содержательно и чемпионом при этом не стать, а можно как кони, играть так себе и стать чемпионами не без помощи судей... Вот тебе и чемпионская игра. Поэтому, считаю что это понятие не имеет практически никакой общей сути с чемпионством.

      10
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 29 августа 2016, 15:28

      А что такое "чемпионская игра"?Вот когда в толковый словарь внесут такой термин, тогда и поговорим.

      3
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      Рейтинг: +7993

      nik55 29 августа 2016, 14:58

      а кто играет после 5 туров по чемпионски ?-- никто

      2
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      Рейтинг: +1289

      каа 29 августа 2016, 14:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вообще то чемпионская игра -прерогатива чемпионов... так что потерпи как минимум 25 туров еще... и даже тогда не факт что увидишь...)))

      -4
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      Рейтинг: +320

      ваавва 29 августа 2016, 14:55

      Смотрю уже какой матч и вижу,что должно быть пенальти в ворота противника Спартака!Это было и с крыльями,краснодаром, и в матче с Анжи!

      8
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ваавва 29 августа 2016, 15:00

      Спартак же не кони или бомжи.)
      Это тем леваки ставят

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