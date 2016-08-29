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    Главный тренер сборной Албании: «В августе мне предложили возглавить «Спартак»

    Главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи заявил, что в августе ему поступило предложение возглавить «Спартак».

    – После Евро-2016, впрочем, как и до старта турнира, я получил много предложений от клубов и даже от других Федераций, но решил продолжить работать и прогрессировать со сборной Албании.

    – В конце июля появилась информация, что вас могут пригласить в «Спартак». Московский клуб выходил на вас с конкретным предложением?

    – Да, мне предложили возглавить «Спартак», но потом я увидел, что они сделали выбор в пользу другого кандидата.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    29.08.2016 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      DED61 30 августа 2016, 10:37

      Щас посыпятся говновбросы

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 29 августа 2016, 15:11

      Хвастунишка)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 13:16

      конечно все в пользу Карреры. другого сейчас и не надо

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