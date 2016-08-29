Бышовец: «Семину досталось хорошее хозяйство в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о победе железнодорожников в матче 5-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1).

– За счет чего «Локомотив» переиграл «Краснодар»?

– Москвичи играли компактно, были хороши при переходе из обороны в атаку, проводили отличные контратаки. Новому главному тренеру Юрию Семину досталось хорошее хозяйство. Эту победу ему надо разделить с теми, кто раньше готовил «Локомотив», с Олегом Пашининым, Игорем Черевченко. Семин дал команде эмоций, он хороший тренер-мотиватор. В некоторых моментах гостям сопутствовала удача, но победили они заслуженно.