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    Бубнов: «Спартак» сейчас лучший по организации атаки в РФПЛ»

    Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал победу красно-белых в поединке пятого тура РФПЛ против «Анжи» (2:0).

    – Каким образом Массимо Каррере удалось достучаться до Зе Луиша, который во втором матче кряду обеспечивает результат?

    – Тут все дело в тактике. Если посмотреть на первую голевую комбинацию, то когда Зе Луишу шла передача, Ананидзе уже под него открывался. Было очевидно, что это взаимодействие наигрывается на тренировках. Если раньше защитники «Спартака» могли подолгу катать мяч сзади, то теперь они постоянно ищут варианты обострения впереди – пас Зе Луишу тогда отдал Боккетти. Плюс появился Фернандо, благодаря которому Зобнин и Глушаков смогли играть несколько иначе, больше помогая линии атаки. В составе красно-белых немало футболистов, способных снабжать Зе Луиша мячами, и Каррера конкретизировал в том числе и его задачи на поле.

    – Красивые голевые комбинации – это новый стиль «Спартака»?

    – Я бы так не сказал, «Спартак» так и должен играть. До этого команда часто использовала передачи назад и поперек, не было конструктива в середине поля. Сейчас его стало больше, и направлен он на чужие ворота. И речь о движении не только мяча, но и игроков. Нападающие стали больше открываться, искать свободные зоны, а игроки средней линии стараются как можно быстрее доставить им туда мячи. Каррера сумел связать их всех вместе, организовать и найти оптимальный состав.

    – Красная карточка Ещенко может стать поводом для потери места в основе?

    – В первую очередь, хотел бы обратить внимание на еще один плюс в копилку Карреры. В первом тайме Бериша очень часто оставался наедине с Ещенко, чего нельзя было допускать. Отсюда часто и возникала острота у ворот «Спартака», но после перерыва появилась подстраховка, и лидер «Анжи» сразу потерялся на поле. Что же касается удаления, то после него Ещенко действительно может осесть на лавке, хотя в большей степени это будет зависеть от того, как проявит себя его сменщик – Паршивлюк или Макеев, к примеру. А так, Андрей очень полезен в атаке, но по игре в обороне к нему есть немало вопросов.

    – Красно-белые уходят на двухнедельный перерыв лидерами чемпионата. Действительно ли это лучшая российская команда на данный момент?

    – Пока рано об этом говорить, так как «Спартак» провел лишь один серьезный матч против прямого конкурента – «Краснодара», который был к тому же обескровлен потерями. Но в стане москвичей произошли позитивные изменения – первое место и один пропущенный мяч это подтверждают. Команда сделала неплохой задел на старте сезона, и при качественном усилении и отсутствии нагрузки в виде еврокубков она вполне может побороться за самые высокие места. А с точки зрения организации игры в атаке «Спартак» в двух последних турах, пожалуй, выглядел убедительнее всех в Премьер-лиге.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.08.2016 09:25
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 августа 2016, 14:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Выиграли у Анжи, а шуму, словно чемпионами стали. Да, Картера хорош, Не то что безликий Алень. Но у Спартака и прежде были взлёты, а потом сыпались

      -5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > APchelov 29 августа 2016, 15:10

      Скоро Зинку чпокнем и будет чисто и тихо на Бомбе

      0
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      ...
      Рейтинг: +24

      seawave > REDWHITE_ 30 августа 2016, 13:16

      Смотрите, как бы вам очко не расширили

      0
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 29 августа 2016, 13:13

      Тем интереснее будет чемпионат,может все дело в смене тренера,все хотят показать себя?!,надеюсь,что нет

      0
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      Рейтинг: +62

      fitt 29 августа 2016, 12:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ох ребята снова радуетесь, а что будет в конце сезона? как обычно начнете Федуна ругать? )))

      -7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2016, 11:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прикольно когда так говорят про команду,которая еще ни разу ни проиграла и уверенно идет в данный момент на первом месте.Могу предположить что это просто желчь человека.

      -6
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 29 августа 2016, 11:26

      Это нормально, это не взрыв,
      Первыми выйдем на перерыв,
      Но помню в школе после перемены
      Случались нехорошие перемены.
      Так что надо всё сохранить.
      Фернандо с Ещенко заменить,
      И паровоз по полной нагрузить.

      1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 29 августа 2016, 11:20

      Приятно смотреть на данный момент на Спартак.....

      5
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 29 августа 2016, 11:19

      Анжи не дал сколько Уфа

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 августа 2016, 11:18

      Да действительно, Спартак заиграл в свою игру и этот факт неоспорим)))

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave > a-rakhmatov 29 августа 2016, 14:17

      Это ненадолго!;)

      -2
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      Рейтинг: +324

      hellkid > seawave 30 августа 2016, 10:05

      ты ванга?

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      Рейтинг: +24

      seawave > hellkid 30 августа 2016, 13:17

      Ну, так типо любитель, вангую понемногу)

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      Рейтинг: +1810

      gor77 29 августа 2016, 10:34

      И в дополнение, это предпоследний вопрос от Sportbox:

      — Что не получилось у «Анжи»?

      — Забить. Если бы хозяева в первом тайме использовали свои моменты, игра сложилась бы иначе. «Анжи» умеет закрываться и неплохо действует на контратаках. А после пропущенного мяча им пришлось больше открываться, отдавая «Спартаку» свободное пространство. Возможно, махачкалинцы подсели функционально — в конце они попросту не смогли увеличить темп и скорости. Кроме того, в команде много новичков, не хватает сыгранности. Впереди обязательно нужен кто-то, кто мог бы помогать Берише обострять игру. У «Спартака» в плане количества креативных футболистов в этом матче был перевес.

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 29 августа 2016, 10:30

      Рубин отскочил! А так все игры были на стороне КБ

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