Радимов: «Зачем натурализовывать Гилерме, если в Бразилии не самые сильные вратари?»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что решение натурализовать голкипера «Лококотива» Гилерме выглядит немного странным, учитывая то, что в Бразилии не самая сильная вратарская школа. Также по словам наставника, форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин не был вызван на товарищеские игры сборной России в качестве воспитательных мер.

– В сборную не вызвали Смольникова, Кокорина. Насколько они сейчас достойны сборной?

– Думаю, с Кокориным все-таки больше воспитательная мера. Что касается Смольникова, наверное, Черчесов на этой позиции хочет проверить других футболистов.

– Лодыгин еще вернется, есть шансы?

– Знаете, история здесь сложная: мы натурализуем вратаря-бразильца, хотя в Бразилии не самая сильная вратарская линия, сами знаете. И у нас достаточно перспективных молодых вратарей. Черчесову, наверное, как бывшему вратарю виднее, он разберется, кого взять на чемпионат мира. Что Акинфеев номер один – это не обсуждается.