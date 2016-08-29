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  • Радимов: «Зачем натурализовывать Гилерме, если в Бразилии не самые сильные вратари?»

Радимов: «Зачем натурализовывать Гилерме, если в Бразилии не самые сильные вратари?»

29 августа 2016, 06:51
10

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что решение натурализовать голкипера «Лококотива» Гилерме выглядит немного странным, учитывая то, что в Бразилии не самая сильная вратарская школа. Также по словам наставника, форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин не был вызван на товарищеские игры сборной России в качестве воспитательных мер.

– В сборную не вызвали Смольникова, Кокорина. Насколько они сейчас достойны сборной?

– Думаю, с Кокориным все-таки больше воспитательная мера. Что касается Смольникова, наверное, Черчесов на этой позиции хочет проверить других футболистов.

– Лодыгин еще вернется, есть шансы?

– Знаете, история здесь сложная: мы натурализуем вратаря-бразильца, хотя в Бразилии не самая сильная вратарская линия, сами знаете. И у нас достаточно перспективных молодых вратарей. Черчесову, наверное, как бывшему вратарю виднее, он разберется, кого взять на чемпионат мира. Что Акинфеев номер один – это не обсуждается.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Локомотив Зенит-2 Россия Гилерме Радимов Владислав
Комментарии (10)
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kykyi
1472444804
На безрыбье и рак рыба.
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bumer_moscow
1472447665
Судя твоей логике балда, Российских игроков вообще нельзя вызывать игроков.Нет сильных.
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sochi-2013
1472447921
Похоже, что Акинфеев сам выбирает, кого из вратарей вызывать в сборную.
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трениришко
1472448004
посчитай сколько бразильских вратарей играет в европе и сколько наших
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Freyk
1472449020
Сколько раз уже говорить, никто его не натурализовывал, он получил гражданство как обычный иностранец, долго проживающий в России, а вызывать его или нет — это выбор тренера.
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alex kidn
1472451204
Натурализовали, чтобы в заявке ЛОКО было на одного россиянина больше
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Nesterenko
1472452604
Человек по закону сдал экзамены и стал русским, поэтому это нормально! А вот Фернандеса и т.д. фиктивно делают русским
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subbotaspartak
1472459813
Ну захотел русским стать парень, Играл бы за Казань, стал бы татарин. Если за Томь - сибиряком мог стать, При этом необязательно за сборную играть.
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Sanloko
1472460423
Радимов все мозги пропил, молчал бы лучше и умнее бы выглядел. Гелерме прожил в России более 5 лет, выучил русский язык, сдал все необходимые экзамены, прошёл все необходимые бумажные процедуры и на общих основаниях получил паспорт гражданина РФ. Вот про натурализацию Нойшетдера так можно сказать.
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shurik45
1472461302
Игорь №1 в России.
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