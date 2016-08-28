Квинси: «При Каррере получили больше свободы в действиях»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес после победы над махачкалинским «Анжи» (2:0) прокомментировал исход противостояния.

– Я был разочарован тем, когда не реализовывал моменты. Всегда хочу забивать и побеждать. Рад, что удалось отличиться в матче с «Анжи», забив второй мяч.

– Что изменилось в команде с приходом Карреры?

– Сейчас у нас достаточно свободы в действиях, мы можем меняться позициями с игроками атаки. «Спартак» теперь много перемещается, много создает моментов.

– Во втором тайме «Спартак» дал больше простора сопернику, позволив создать большое количество моментов у ворот Реброва.

– На левом фланге нас потрепал «Анжи». Не скажу, что это было критично, но моменты у наших ворот возникали. Рад, что в итоге удалось одержать уверенную победу.