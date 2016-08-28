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Кононов остался недоволен игрой центральных защитников

28 августа 2016, 21:42
5

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после поражения от московского «Локомотива» (1:2) в матче пятого тура Премьер-лиги оценил игру своих подопечных в каждом из таймов.

– Получились два разных тайма, можете их сравнить?

– Была жесткая борьба, две команды играли на результат, на то, чтобы не уступить друг другу. В первом тайме команды играли компактно, второй тайм – да, где-то начали раскрываться и пошли опасные моменты.

– Главный фактор, который не позволил вам взять очки?

– Наверное, мелкие ошибки, которые привели к голам.

– Отсутствие сыгранности в паре центральных защитников?

– Не могу сказать, что сыгранности, но определенные ошибки были.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Кононов Олег
Комментарии (5)
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Krasnodar 123
1472412026
К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ КОНОНОВ НЕ СПОСОБЕН НАСТРОИТЬ КОМАНДУ НА БИТВУ! ВСЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ МАТЧИ ОН ПРОДУЛ! У ИГРОКОВ НЕТ САМООТДАЧИ, ОНИ НЕ БЬЮТСЯ НА ПОЛЕ! А БЕЗ ЭТОГО ТРУДНО ПЕРЕИГРАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ СОПЕРНИКОВ!
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никита голоян
1472413160
Кононов не мотиватор ,а мастер жевать сопли ..он себя изжил(((((
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