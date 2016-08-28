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    Кононов остался недоволен игрой центральных защитников

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после поражения от московского «Локомотива» (1:2) в матче пятого тура Премьер-лиги оценил игру своих подопечных в каждом из таймов.

    – Получились два разных тайма, можете их сравнить?

    – Была жесткая борьба, две команды играли на результат, на то, чтобы не уступить друг другу. В первом тайме команды играли компактно, второй тайм – да, где-то начали раскрываться и пошли опасные моменты.

    – Главный фактор, который не позволил вам взять очки?

    – Наверное, мелкие ошибки, которые привели к голам.

    – Отсутствие сыгранности в паре центральных защитников?

    – Не могу сказать, что сыгранности, но определенные ошибки были.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.08.2016 21:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 28 августа 2016, 22:39

      Кононов не мотиватор ,а мастер жевать сопли ..он себя изжил(((((

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 28 августа 2016, 22:20

      К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ КОНОНОВ НЕ СПОСОБЕН НАСТРОИТЬ КОМАНДУ НА БИТВУ! ВСЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ МАТЧИ ОН ПРОДУЛ! У ИГРОКОВ НЕТ САМООТДАЧИ, ОНИ НЕ БЬЮТСЯ НА ПОЛЕ! А БЕЗ ЭТОГО ТРУДНО ПЕРЕИГРАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ СОПЕРНИКОВ!

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      Рейтинг: +73

      Эрк > Krasnodar 123 28 августа 2016, 22:29

      Не нужно ждать от этого Краснодара многого. Скорее всего настало время перетрясти состав. Возможно Налдо - лишь первый шаг.

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      Рейтинг: +73

      Эрк > карасевщина 28 августа 2016, 23:40

      да финансовый фэйрплэй не дает шагнуть в сторону... пока кого-то не продадут покупать никого не вар. У них же еще год условный, если я не ошибаюсь. Вот Рагнар ушел - появилась возможность взять Налдо. В общем надо ждать... тут ничего не поделаешь.

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      Рейтинг: +73

      Эрк > карасевщина 28 августа 2016, 23:49

      да не сливал никто никому ничего. Просто лоханулись. И не раз еще лоханутся. Пока есть такие герои, как Мартынович... а так выход в ЛЧ конечно очень сильно поправил бы...

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