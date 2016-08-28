Дзагоев проведет в сборной России целый сбор, Фернандес отправится на один день

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о серьезности травм защитника Марио Фернандеса и полузащитника Алана Дзагоева, получивших повреждения во время матча 5-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).

«Что касается Дзагоева, то сроки возвращения его в общую группу будут зависеть от его самочувствия. Травма несерьезная. У него небольшой спазм без повреждения мышечных структур. Алан отправится завтра на сбор национальной команды. А будет ли он играть, уже зависит от его состояния. Врачи сборной примут решение.

У Фернандеса травма серьезнее. Он, насколько я знаю, поедет на сбор национальной команды, но только на один день. А потом вернется в расположение ЦСКА и продолжит восстановление у нас», – сказал Керимов.