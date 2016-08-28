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  • Врба: «Российский футбол приближается по своему уровню к топ-лигам Европы»

Врба: «Российский футбол приближается по своему уровню к топ-лигам Европы»

28 августа 2016, 12:21
9

Главный тренер «Анжи» Павел Врба выразил мнение, что чемпионат России в скором времени будет соответствовать по уровню топ-лигам Европы.

«До прихода в «Анжи» я работал только в Чехии и Словакии, и если сравнивать чемпионаты этих стран с российским, то чемпионат России гораздо сильнее. Примером может служить победа «Ростова» над «Аяксом» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1. Такие результаты говорят о силе российских команд. Российский футбол постоянно идет вперед и приближается по своему уровню к топ-лигам Европы.

Пока я увидел, что в России хорошая инфраструктура, здесь много хороших иностранных игроков, российские команды успешно выступают в еврокубках, поэтому с клубным футболом в России все в порядке», – сказал Врба.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Анжи Врба Павел
Комментарии (9)
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Raxor
1472376483
ахах, ну если сравнивать с чемпионатом Чехии и Словакии, то рфпл топ))
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SandersMax
1472376501
еще далековато
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Жентус
1472377048
Особенно Спартак успешно выступает...
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андрей андреев
1472377668
Если смотреть как наши скупают недвижимость за рубежом,то можно подумать,что у нас страна богатеев.Так и с зарубежными футболистами.Покупают игроков за цену пенсий стариков целого города
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Red Men
1472381758
Он похоже бредит! Уровень нашей 3ки сравним с уровнем испанской, итальянской 6ки, Я не говорю про немецкую и английскую лигу!
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Legioner-05
1472383125
В целом может оно и так,однако ,как только дело касается сборной то наших можно сравнить разве что со сборной Монголи по шашкам)))))
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qweewqqweewq
1472388603
надо заменить слово "инфраструктура" на "много баблища". вот это правда пашка
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Алексей1988
1472391625
как только покинет чемпионат России, сразу будет другое мнение
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