Врба: «Российский футбол приближается по своему уровню к топ-лигам Европы»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба выразил мнение, что чемпионат России в скором времени будет соответствовать по уровню топ-лигам Европы.

«До прихода в «Анжи» я работал только в Чехии и Словакии, и если сравнивать чемпионаты этих стран с российским, то чемпионат России гораздо сильнее. Примером может служить победа «Ростова» над «Аяксом» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1. Такие результаты говорят о силе российских команд. Российский футбол постоянно идет вперед и приближается по своему уровню к топ-лигам Европы.

Пока я увидел, что в России хорошая инфраструктура, здесь много хороших иностранных игроков, российские команды успешно выступают в еврокубках, поэтому с клубным футболом в России все в порядке», – сказал Врба.