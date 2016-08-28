Гвардиола: «Я постоянно объяснял Шакири, почему он остается в запасе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на слова критики со стороны полузащитника «Сток Сити» Шердана Шакири, который ранее заявил, что специалист не объяснял ему в «Баварии», по какой причине не ставит его в основной состав.

«Я помог проявить себя многим футболистом. Но есть и такие игроки, которые критикуют меня. Основным их мотивом является то, что они при мне мало играли, как это случилось и с Шакири. Я ему постоянно объяснял, по какой причине он остается в запасе. И это происходило каждые выходные», – заявил Гвардиола.