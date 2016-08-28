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    Акимов: «Гаджиев перехитрил сам себя. «Амкар» провалил матч с «Зенитом»

    Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов прокомментировал поражение «Амкара» в матче с питерцами в 5-м туре РФПЛ.

    «На мой взгляд, Гаджи Гаджиев сегодня перехитрил сам себя. «Амкар» вышел играть с двумя нападающими, но эта схема себя абсолютно не оправдала. В середине поля пермяки проиграли всю борьбу, передняя линия гостей оказалась полностью отрезана от остальных. В такой ситуации можно было ждать больше индивидуальных действий, но вперед гости шли очень осторожно. Более того, подопечные Гаджиева не нанесли ни одного удара. Считаю, команда, которая после четырех туров шла на второй месте, не имеет права столь пассивно сопротивляться. «Амкар» матч провалил», – заявил Акимов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.08.2016 08:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +549

      Жентус 28 августа 2016, 12:47

      Откуда они берутся, эти бывшие? Что за бред... Команда, которая идёт на 2 месте... Спартак, который идёт на 1 претендует на чемпионство... Ребят, всего 4 тура прошло, если ваши команды идут вверху таблицы, то это не значит что они чемпионат выиграют. Особенно, если на 2 месте идёт Амкар...

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 28 августа 2016, 11:13

      Амкару место во второй восьмерке, а то что они так высоко залезли после 4-х туров, так с кем они играли то? вот и весь секрет хитри не хитри сам себя не перехитришь

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 28 августа 2016, 11:08

      старый маразматик

      0
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 28 августа 2016, 10:15

      Провалился Амкар. А до игры говорили чуть ли не разгомят Зенит...

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      Рейтинг: +100

      legendsofsails 28 августа 2016, 10:04

      не только провалил игру Амкар, но и Зенит победу активно отобрал!!!

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      Рейтинг: +762

      sprint5 28 августа 2016, 09:46

      все встает на свои места

      1
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