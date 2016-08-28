Зидан: «Хамес Родригес улучшил игру команды, он остается»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениям от игры своих подопечных в матче второго тура Примеры против «Сельты» (2:1).

«Мы не блистали сегодня, но всегда существует вероятность того, что мы не сможем сыграть так, как хотим.

Это часть работы, которой мы занимались. Нам есть над чем работать, но нашим выступлением в этой части сезона я доволен.

Мы не можем всегда легко выигрывать, легких матчей не бывает. Я доволен тремя очками.

Хамес мне понравился, а в таком матче это было непросто. Он улучшил игру команды. Он остается», – сказал Зидан.