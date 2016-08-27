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    ЦСКА может вернуть Витиньо из аренды

    Нападающий ЦСКА Витиньо, который на правах аренды выступает за «Интернасьонал», может вернуться в московский клуб.

    Договор аренды между ЦСКА и бразильцами рассчитан до конца этого года. По информации Mundogrenal, «Интернасьонал» хочет удержать футболиста у себя.

    Также источник сообщает, что Витиньо интересуется «Галатасарай», который готов заплатить за него десять миллионов евро.

    В этом сезоне бразильской Серии А Витиньо сыграл 17 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевых паса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2016 20:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +840

      vovan55 28 августа 2016, 12:53

      А куда деваться? забивать некому...остается всех брать измором и в конце проталкивать мяч сопернику...

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 августа 2016, 11:18

      да ладно. ЦСКА уже привык что нет нападающих. Сбагрить в Турцию неплохой вариант. Тем более он с новыми партнёрами раскрылся, а в ЦСКА всё те же лица.

      0
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 28 августа 2016, 10:30

      не нужен он

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 28 августа 2016, 09:37

      Нападающие очень нужны.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 28 августа 2016, 07:02

      Безусловно талантливый игрок... Нужно просто дать время в официальных матчах (беда Слуцкого- работает с готовыми игроками)...и результат не заставит себя ждать...

      -2
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      Рейтинг: +390

      fantom23 28 августа 2016, 01:33

      Ну не знаю-не знаю....Может быть уже начнут со Слуцким друг - друга понимать....

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 28 августа 2016, 00:02

      Нападение явно хромает.

      2
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      Рейтинг: +4454

      Snek 27 августа 2016, 23:05

      Будет опять "трёшки" отгружать :)))

      -3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 27 августа 2016, 22:46

      Пиздос просто какой-то ,стадион значит отгрохоли ,а играть некому ? Ни только в нападении ,по всем позициям труба. Сегодня уже Марик и Дзага ,завтра ....

      -3
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 27 августа 2016, 21:58

      Даже я, болельщик ЛОКО, не могу без Слез смотреть на атаку ЦСКА... так дело не пойдет, что они в ЛЧ будут делать(не надо говорить, что ЛОКО там нету, я за все Рос. клубы болею в Европе) надо возвращать, а то с нынешними игроками просто беда!

      6
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      Рейтинг: +4454

      Snek > LOKOfanatik19 27 августа 2016, 23:06

      Я болельщик ЦСКА, но скажу тебе честно, Витиньо не подходит нам, но либо Лёнка не может применить его верно, в общем вся надежда на Траоре и Страндберга.

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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 > Snek 28 августа 2016, 10:40

      Извини конечно, но так как играет Траоре, вам точно не надо, вы никогда не играли тупо в забросы и навесы, когда на скорость дают длинную передачу это другое дело.... Не нужен вам форвард столб, у вас игроки техничные и надо низом играть, а если что, то старый добрый Вермблум и сыграет в роли столба!

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