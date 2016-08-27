Венгер: «Надеюсь, в этом сезоне Озил к своим голевым передачам добавит 10–15 голов»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча третьего тура АПЛ против «Уотфорда» (3:1).

«Думаю, в первой игре мы сами выстрелили себе в ногу и оказались под большим давлением. У нас были два сложных выездных матча, но сегодня мы показали надежную игру.

В первом тайме мы создали хороший задел. Пока еще мы не полностью готовы физически, и во второй половине это было видно.

Озил еще не в лучшей физической форме, но мы ждем от него результативных передач и голов. Надеюсь, что в этом сезоне он добавит голов 10–15 к тем моментам, которые создает для партнеров.

Мы приобрели двух игроков – Мустафи и Переса. Сейчас они должны интегрироваться в команду, и мы им в этом поможем. Нам пришлось постараться, чтобы осуществить эти трансферы. Больше мы никого покупать не планируем», – сказал Венгер.