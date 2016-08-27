Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Луческу в недоумении – у «Зенита» нет лидера»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнение об игре «Зенита» в стартовых турах Преьмер-лиги.

    «Глядя на Луческу, я понимаю, что в каждой игре он находится в недоумении. После ухода Халка в «Зените» нет человека, который может выйти и сделать игру. Но команда ищет и находит. У клуба есть огромные ресурсы, которые могут поднять их вверх», – заявил Мостовой.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2016 16:22
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2016, 00:45

      Румын просто в а..уе пребывает... обычно только он может клубами манипулировать, а тут зеня решил такую неожиданную свинью тренеру подложить, что тот просто до сих пор никак не может отойти... А сейчас ещё и аргентинца с патлатым верзилой заберут и останется румыну шиш да дзюболено...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 27 августа 2016, 17:25

      аааааааааа , гусь наверное на Петровском гогочет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 27 августа 2016, 17:20

      блять, куда гусёнка дели??????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7993

      nik55 27 августа 2016, 16:40

      а дерево что не лидер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 27 августа 2016, 16:30

      Купите-купите)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 27 августа 2016, 16:29

      Дайте время Жулиано!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Eleksel 27 августа 2016, 16:26

      Да купите уже. Наконец то Доменико Берарди!!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 16:26

      Уход Халка подкосил Зенит

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11