Мостовой: «Луческу в недоумении – у «Зенита» нет лидера»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнение об игре «Зенита» в стартовых турах Преьмер-лиги.

«Глядя на Луческу, я понимаю, что в каждой игре он находится в недоумении. После ухода Халка в «Зените» нет человека, который может выйти и сделать игру. Но команда ищет и находит. У клуба есть огромные ресурсы, которые могут поднять их вверх», – заявил Мостовой.