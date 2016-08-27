Владимир Габулов: «Я не планирую завершать карьеру»

Экс-голкипер «Динамо» Владимир Габулов поделился своими планами на будущее.

«На данный момент я открыт для предложений и готов рассмотреть варианты из нашего чемпионата и из-за рубежа. Я полон сил и желания играть, уверен в своих силах, здоровье мне позволяет, поэтому завершать карьеру не планирую.

Определенный интерес ко мне был и есть со стороны ряда команд из российского чемпионата и из-за рубежа. Были варианты с «Депортиво» и некоторыми турецкими клубами, но пока дальше интереса дело не зашло», – заявил Габулов.

Отметим, Габулов в прошлом сезоне провел 25 матчей в составе бело-голубых, но летом не стал продлевать свой контракт с клубом.