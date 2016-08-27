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  • Романцев: «Поведением Кокорина я не возмущен, но вряд ли он вырастет в большого игрока»

Романцев: «Поведением Кокорина я не возмущен, но вряд ли он вырастет в большого игрока»

27 августа 2016, 12:38
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Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал изменения в составе сборной России, куда главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал 14 новых футболистов.

– Логика железная: Черчесов исходит из результата, показанного на чемпионате Европы. Многие футболисты, на мой взгляд, просто не заслуживают права считаться игроками национальной сборной. По мнению Черчесова, в стране есть спортсмены не хуже либо более перспективные в плане подготовки к чемпионату мира. Конечно же, после провала на Евро-2016 нужно что-то менять.

– Вы были возмущены поведением Мамаева и Кокорина, как и многие болельщики сборной?

– Нет, не был. Какое я имею отношение к этому делу? Кто-то платит огромные деньги, кто-то их расходует. Другой вопрос, они не имели права трогать российский флаг и гимн. Вот за это стыдно. Все остальное – их личное дело.

– Как думаете, Кокорин еще вернется в сборную? Вам нравится он как футболист?

– Есть таланты, которые из года в год так и остаются вечно перспективными, но так и не начинают играть по-настоящему, не вырастают в звезду. Боюсь, что Кокорин – из таких…

– Печально.

– Ну, не дай бог, конечно. Естественно, хочется, чтобы он вырос в большого игрока. Но сколько уже лет мы все считаем, что такие, как он, вот-вот выстрелят. А воз и ныне там.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кокорин Александр Черчесов Станислав Романцев Олег
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