Романцев: «Поведением Кокорина я не возмущен, но вряд ли он вырастет в большого игрока»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал изменения в составе сборной России, куда главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал 14 новых футболистов.

– Логика железная: Черчесов исходит из результата, показанного на чемпионате Европы. Многие футболисты, на мой взгляд, просто не заслуживают права считаться игроками национальной сборной. По мнению Черчесова, в стране есть спортсмены не хуже либо более перспективные в плане подготовки к чемпионату мира. Конечно же, после провала на Евро-2016 нужно что-то менять.

– Вы были возмущены поведением Мамаева и Кокорина, как и многие болельщики сборной?

– Нет, не был. Какое я имею отношение к этому делу? Кто-то платит огромные деньги, кто-то их расходует. Другой вопрос, они не имели права трогать российский флаг и гимн. Вот за это стыдно. Все остальное – их личное дело.

– Как думаете, Кокорин еще вернется в сборную? Вам нравится он как футболист?

– Есть таланты, которые из года в год так и остаются вечно перспективными, но так и не начинают играть по-настоящему, не вырастают в звезду. Боюсь, что Кокорин – из таких…

– Печально.

– Ну, не дай бог, конечно. Естественно, хочется, чтобы он вырос в большого игрока. Но сколько уже лет мы все считаем, что такие, как он, вот-вот выстрелят. А воз и ныне там.