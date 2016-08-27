Сборная Турции огласила заявку на товарищеский матч с Россией

Тренерский штаб сборной Турции огласил заявку на товарищеский матч с Россией. Наставник турков Фатих Терим не вызвал на игру полузащитника «Барселоны» Арда Турана, сообщает Федерация футбола Турции.
Вратари: Харун Текин («Бурсаспор»), Онур Киврак («Трабзонспор»), Волкан Бабаджан («Башакшехир»).
Защитники: Ахмет Огюз, Ахмет Чалык (оба – «Генчлербирлиги»), Шенер Озбайраклы, Хассан Калдырым, Исмаил Койбаши (все – «Фенербахче»), Чаглар Сеюнджю («Фрайбург»), Сердар Азиз («Галатасарай»)
Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Байер»), Ирфан Кавечи («Генчлербирлиги»), Мехмет Топал, Озан Туфан, Салих Учан, Волкан Шен (все – «Фенербахче»), Нури Шахин, Эмре Мор (оба – «Боруссия» Дортмунд), Огузхан Озьякуп, Олджай Шахан (оба – «Бешикташ»), Гекхан Тере («Вест Хэм»), Дженгиз Ундер («Башакшехир»).
Нападающие: Дженк Тосун («Бешикташ»), Юнус Малли («Майнц»), Энес Унал («Твенте»).