Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная Турции огласила заявку на товарищеский матч с Россией

Сборная Турции огласила заявку на товарищеский матч с Россией

27 августа 2016, 09:59
2

Тренерский штаб сборной Турции огласил заявку на товарищеский матч с Россией. Наставник турков Фатих Терим не вызвал на игру полузащитника «Барселоны» Арда Турана, сообщает Федерация футбола Турции.

Вратари: Харун Текин («Бурсаспор»), Онур Киврак («Трабзонспор»), Волкан Бабаджан («Башакшехир»).

Защитники: Ахмет Огюз, Ахмет Чалык (оба – «Генчлербирлиги»), Шенер Озбайраклы, Хассан Калдырым, Исмаил Койбаши (все – «Фенербахче»), Чаглар Сеюнджю («Фрайбург»), Сердар Азиз («Галатасарай»)

Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Байер»), Ирфан Кавечи («Генчлербирлиги»), Мехмет Топал, Озан Туфан, Салих Учан, Волкан Шен (все – «Фенербахче»), Нури Шахин, Эмре Мор (оба – «Боруссия» Дортмунд), Огузхан Озьякуп, Олджай Шахан (оба – «Бешикташ»), Гекхан Тере («Вест Хэм»), Дженгиз Ундер («Башакшехир»).

Нападающие: Дженк Тосун («Бешикташ»), Юнус Малли («Майнц»), Энес Унал («Твенте»).

Источник: Бомбардир.ру
Россия Турция
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1472281969
Туран начал сезон очень годно, не понятно почему его нет.
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1472284242
Жаль, Нойштедтер не попал. Видимо, в Турции бюрократов больше и гражданство делается дольше. Опять за Россию будет мучиться?
Ответить
Главные новости
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
2
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
6
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
09:47
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
6
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
3
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
6
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
10
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
16
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
ФотоРоналду женился на Джорджине
Вчера, 22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+