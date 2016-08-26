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    «Ганновер-96» арендовал Страндберга у «Краснодара»

    Защитник «Краснодара» Стефан Страндберг продолжит карьеру в «Ганновере-96» на правах аренды.

    Договор рассчитан на один сезон и включает в себя пункт о праве выкупа футболиста немецким клубом.

    За «Краснодар» Страндберг выступает с лета 2015 года, когда он перешел из «Русенборга». За краснодарцев он сыграл 29 матчей и отметился одним голевым пасом.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.08.2016 20:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 августа 2016, 13:19

      У 96-ых постоянно проблемы с обороной, так что выгодно всем. И ему практика, и команда заткнёт дыру в обороне. Только вот выкупят или нет? За сезон можно найти будет замену.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 августа 2016, 20:43

      остается пожелать удачи

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 августа 2016, 20:30

      пускай набирает формишку, то чёт приуныл как енджейчик в прошлом году.

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