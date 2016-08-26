«Ганновер-96» арендовал Страндберга у «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Стефан Страндберг продолжит карьеру в «Ганновере-96» на правах аренды.

Договор рассчитан на один сезон и включает в себя пункт о праве выкупа футболиста немецким клубом.

За «Краснодар» Страндберг выступает с лета 2015 года, когда он перешел из «Русенборга». За краснодарцев он сыграл 29 матчей и отметился одним голевым пасом.