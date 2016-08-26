«Ганновер-96» арендовал Страндберга у «Краснодара»

У 96-ых постоянно проблемы с обороной, так что выгодно всем. И ему практика, и команда заткнёт дыру в обороне. Только вот выкупят или нет? За сезон можно найти будет замену.
Защитник «Краснодара» Стефан Страндберг продолжит карьеру в «Ганновере-96» на правах аренды.
Договор рассчитан на один сезон и включает в себя пункт о праве выкупа футболиста немецким клубом.
За «Краснодар» Страндберг выступает с лета 2015 года, когда он перешел из «Русенборга». За краснодарцев он сыграл 29 матчей и отметился одним голевым пасом.