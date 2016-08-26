Гвардиола: «Если Харт останется в клубе, то он не будет все время сидеть на скамейке»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что предоставит игровое время вратарю Джо Харту, если тот не сумеет найти новое место работы и останется в клубе.

«Мы желаем ему всего наилучшего, и, конечно, клуб поможет ему найти лучшее решение проблемы. Если до закрытия трансферного окна он никуда не уйдет – значит, он с нами, и отношение к нему будет таким же, как к другим игрокам.

Мы побеседуем о сложившейся ситуации. Мы должны принять лучшее решение не только для Джо, но и для Вилли Кабальеро и Ангуса Ганна.

Если все они останутся, то лучшим решением будет увлечь их нашей идеей. Будем использовать их в ротации. В общем, если Джо, Вилли и Ангус останутся, никто из них не будет тем парнем, который все время сидит на скамейке», – сказал Гвардиола.